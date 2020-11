Danny Blind over wereldbeker met Ajax in 1995: ‘Het doet bij Scolari nog steeds pijn’

Door Johan Inan



Ajax dat de wereldbeker wint: voelt dat als 25 jaar geleden of als de dag van gisteren?

Danny Blind: ,,Nou, we zijn wel iets ouder geworden, hè. Ik denk er niet dagelijks aan. Het is vooral met dit soort mijlpalen. Dit is wel een kroonjaar, maar zolang geen andere Nederlandse club die beker wint – wat ik wel hoop – blijven we er om de vijf jaar aan herinnerd worden. Maar er gaan ook jaren voorbij dat ik er niet aan denk. Ik denk er dus vooral aan als ik ermee geconfronteerd wordt. Door mensen op straat, die Ajax-fan zijn en willen delen hoe ze dat destijds als scholier ­ervaren hebben bijvoorbeeld.”