Danny Buijs en FC Groningen na dit seizoen uit elkaar

FC Groningen heeft meermaals aangegeven na de winterstop in gesprek te gaan met Buijs over de toekomst, maar daar gaat dus een streep door met dit besluit. ,,Wij hebben als directie een evaluatie met elkaar gevoerd en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat we geen contractverlenging aangaan”, zeg technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ,,Danny heeft als hoofdtrainer tot nu toe goed gepresteerd bij FC Groningen en daarvoor verdient hij absoluut de complimenten. We zijn er met elkaar van overtuigd dat we ook dit seizoen goed en succesvol kunnen afmaken.’’

De afgelopen maanden groeide de onvrede over Buijs, vooral door de matige prestaties en het weinig sprankelende voetbal dat FC Groningen liet zien. Dieptepunt was de uitwedstrijd bij NEC Nijmegen, die de noorderlingen kansloos met 3-0 verloren. Buijs mopperde op zijn beurt over het aankoopbeleid van de club. Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline verloor FC Groningen onder anderen Gabriel Gudmundsson en Azor Matusiwa, maar in de ogen van Danny Buijs kreeg hij daar geen versterkingen van hetzelfde niveau ervoor terug. Nederlagen van de club weet hij aan ‘kwaliteit’.

Steeds meer wrijving

De afgelopen maanden is er steeds meer wrijving ontstaan tussen Fledderus en Buijs. Het leek daarom een kwestie van tijd voor de knoop werd doorgehakt om niet te verlengen. Ook assistent Adrie Poldervaart keert na dit seizoen niet terug bij de club.

Buijs zegt in een eerste reactie dat hij de club dankbaar is dat hij vier jaar geleden de kans kreeg om hoofdtrainer te worden. ,,En ik ben er trots op wat we in die periode met elkaar hebben bereikt’’, zegt hij. ,,We hebben sportieve prestaties geboekt en spelers hebben zich individueel kunnen ontwikkelen in onze manier van werken. Maar vooral de binding tussen club, team en supporters is in die jaren in mijn ogen op een ongelooflijk positieve manier gegroeid. Na dit seizoen ga ik een nieuw avontuur aan.’’

