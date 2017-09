Danny Holla bezorgt FC Twente zege in intense derby

FC Twente bleef daarna de betere ploeg. Het dwong het tam spelende Heracles tot fouten en binnen tien minuten waren de Enschedeërs al dichtbij een tweede treffer via Vuckic en Jensen (2x).



Heracles zette daar voor rust niets tegenover. De Almeloërs grossierden in balverlies en verloren bijna alle persoonlijke duels. Achterin regeerde met en zonder bal de onzekerheid, het middenveld was onzichtbaar en naar voren werd er niets afgedwongen. Het meest opvallend bij de ploeg van John Stegeman was de basisplaats voor Brandley Kuwas. De rechterspits lag er weken uit met een knieblessure, maar werd voor de derby bijna geruisloos klaargestoomd. Kuwas was in de eerste helft meteen betrokken bij het enige Almelose gevaar, een schot van Paul Gladon voorlangs.



Na de vurige openingszetten namen gaandeweg de eerste helft ook de slordigheden in het spel van Twente toe, waardoor de kwaliteit van de derby bepaald niet overhield. Wat wel overeind bleef was het feit dat Twente verzuimde de 2-0 te maken.



Duarte haalde een bal van Vuckic van de lijn en Tom Boere zag zijn uithaal net voorlangs gaan. Naast Oussama Assaidi sprong voor rust vooral het spel van Vuckic in het oog. De Sloveen had tot dusverre weinig indruk gemaakt in Enschede, maar dit keer was hij de aanjager van de ploeg, die ook nog eens betrokken was bij bijna alle dreigende momenten van Twente.