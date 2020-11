Dapper AZ had winst voor het grijpen tegen Spaanse koploper

Al na tien minuten spelen had AZ zo ongeveer meer laten zien dan drie weken geleden toen het door dezelfde tegenstander was weggetikt in San Sebastian. Voor zo’n zelfde scenario was gevreesd in Alkmaar, ook al speelde de Spaanse koploper in Alkmaar dan zonder vedette David Silva. Hij was er vanwege een blessure niet bij.



Wat overbleef bij Real Sociedad was genoeg om het AZ moeilijk te maken, zo was gedachte. Logisch ook met Spaanse internationals als Mikel Merino en Mikel Oyarzabal in de geleden. Als de Basken echt aanzetten, drukken ze AZ ver terug op de eigen veld. Maar nu probeerde de ploeg van trainer Arne Slot ook daadwerkelijk aanvallend iets terug te doen.