‘Dat loonoffer bij Feyenoord? Er móest gewoon een signaal uit de spelersgroep komen’

Keuken Kampioen Divisie Cambuur laat twee punten liggen bij Jong Ajax

19 februari SC Cambuur, de titelfavoriet en koploper in de Keuken Kampioen Divisie, heeft twee punten laten liggen in de uitwedstrijd bij Jong Ajax. De ploeg van coach Henk de Jong speelde met 1-1 gelijk op De Toekomst in Amsterdam.