David Hancko op weg naar medische keuring bij Feyenoord

Voetbalpod­cast | ‘Een van de beste spelers van de wereld heeft eigenlijk geen club’

FC Twente en AZ gaan strijden voor een plek in de Conference League, een wisselende samenstelling tegenover een vaste formatie, de toekomst van Cristiano Ronaldo, het duwtje in de rug en uitgestelde duels in de eredivisie. Het komt allemaal aan bod in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels.

18 augustus