Davids tipt Van Gaal als bondscoach: ‘Hij heeft al bewezen dat hij er het maximale uit kan halen’

Door Dennis van Bergen



,,Dit was het?”, zegt Edgar Davids, kort nadat hij het perslegertje op Sportpark Schoonberg geroutineerd op een handjevol typische Davids-quotes heeft getrakteerd. ,,Oké dan.” En weg is de vroegere ‘pitbull’ van onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Inter en het Nederlands Elftal.



Tijdens zijn eerste dag als assistent-trainer van Telstar is Davids vandaag onmiskenbaar zichzelf, zo is in de anderhalf uur ervoor wel gebleken. Een man die zich vooral senang voelt wanneer hij tussen de krijtlijnen staat. Die op dat soort momenten vaderlijke tips geeft aan proefspeler Lesley de Sa, een voetballer die hem zó bewondert dat hij hem ’s ochtends amper ‘goedemorgen’ durfde te zeggen in de kleedkamer. Hartstochtelijk lacht Davids tijdens een positiespelletje mee wanneer een jonge ‘Witte Leeuw’ gepoort wordt. Buiten de lijnen is Davids daarentegen een stuk gereserveerder, zeker wanneer hij journalisten op ziet doemen. Dan strooit hij met woorden op het ritme zoals Dick Advocaat dat doorgaans doet met het met uitgeven van zijn geld. Zuinigjes.

Davids wil, zegt hij, ‘een bijdrage leveren’ aan Telstar, daar waar hij eerder zijn trainerscursus succesvol afrondde en wat hij nog steeds ‘een open warme, club’ noemt. Er iets ‘opbouwen’ ook. Dat dit specifiek in Velsen-Zuid gebeurt, is volgens hem vooral de verdienste van hoofdtrainer Andries Jonker, net als hij afkomstig uit Amsterdam-Noord. ,,Andries heeft bij grote clubs als FC Barcelona en Bayern München gewerkt. Van zo’n man kan ik natuurlijk enorm veel leren.”



Behalve over Davids, gaat het vandaag in Velsen-Zuid vanzelfsprekend ook over de trein die Ronald Koeman heeft gepakt naar Barcelona. Het is, vindt de kersvers assistent-trainer van Telstar, een logische stap voor de Zaandammer, terugkeren in het stadion waar hij als speler zo succesvol was en waar hij nog altijd op handen wordt gedragen. ,,Bij het Nederlands Elftal heeft Koeman het exceptioneel goed gedaan”, zegt Davids. ,,Logisch dat Barcelona hem wil. Ik denk dat hij in Nou Camp hetzelfde teweeg kan brengen als bij Oranje.”

Bondscoach Van Gaal

Tenminste zo interessant: wie begint straks als zijn opvolger bij het Nederlands Elftal. Het worden, zo maakt Davids de metafoor, ‘zware schoenen om te vullen’. Wie er het beste toe in staat is? ,,Louis van Gaal? Ja, Van Gaal heeft eerder al bewezen dat hij er het maximale uit kan halen. Hij zou een hele goede bondscoach zijn.” Zijn baas Andries Jonker, die even verderop staat, is in dat opzicht nog een stukje uitgesprokener. Voor hem, protegé van Van Gaal, is er goed beschouwd maar één geschikte opvolger voor Koeman bij Oranje. ,,Louis. Er is geen betere dan Louis.”



Althans, nu. Wie weet bereikt Davids ooit wel dezelfde status als Van Gaal. De statuur als voetballer heeft hij er in elk geval voor, de kersvers assistent van Telstar. Of bondscoach van Oranje worden zijn ultieme droom is, wordt Davids gevraagd. Nee, geen droom, antwoordt Davids. Maar, voegt hij eraan toe: ,,Het Nederlands Elftal trainen zou zeker mooi zijn.”

