Davinson Sánchez vertrekt voor 45 miljoen euro naar Tottenham Hotspur

Sánchez kwam vorig jaar voor 5 miljoen euro over van de Colombiaanse topclub Atlético Nacional, waarmee hij de Copa Libertadores (Zuid-Amerikaanse Champions League) won. Hij tekende bij Ajax een contract voor vijf seizoenen, maar loopt na één jaar alweer de deur uit in Amsterdam. De Colombiaan is in een jaar tijd dus negen keer duurder geworden. De 45 miljoen euro die Ajax voor Sánchez ontvangt is de duurste transfersom in de clubgeschiedenis. Hij lost de Poolse spits Arek Milik af, die vorig jaar voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok. Memphis Depay was met 34 miljoen euro (van PSV naar Manchester United) de duurste speler in de eredivisie.