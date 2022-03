De aanval is ook in Kopenhagen de beste verdediging, vindt PSV: ‘Wij zijn geen Atlético’

,,Dan gaan wij op zoek naar de 2-0", zei Teze. Schmidt voegde daaraan toe dat PSV een eigen stijl heeft en daarin gelooft. ,,Wij zijn geen Atlético Madrid of een ander team. We zijn PSV en doen het op onze manier, met een actieve manier van spelen. De kans op succes is daarmee het grootst.”

Sociedad-PSV

Is hij niet bang voor een herhaling van het scenario van wedstrijden van eerder dit seizoen, bijvoorbeeld Real Sociedad-PSV? Daarbij liepen de Eindhovenaren op het oog nogal naïef in het mes en profiteerde de tegenstander van fouten. ,,Het heeft niet zoveel zin om wedstrijden uit het verleden nog terug te halen. Ik denk dat wij in dat duel heel ongelukkig waren en ook mogelijkheden hadden om zelf de eerste goal te maken.”

Andere attitude

Schmidt wilde over zijn opstelling nog niks kwijt, maar lijkt te gaan starten met Eran Zahavi en Ritsu Doan in de basis. Vorige week vielen zij in en zorgden ze voor een ommekeer in een duel dat PSV kansloos leek te verliezen. ,,Ze hadden toen een goede bijdrage, maar ook als team stonden wij toen met een hele andere attitude op het veld. We waren veel actiever en scherper dan voor rust. Daarom is het nu 4-4. Vorige week hebben we warm kunnen draaien en we weten wat ons te wachten staat. Morgen moeten we hier ons beste niveau halen om door te komen.”