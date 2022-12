De amateurs van SV De Braak moesten voetballen tijdens de wedstrijd van Oranje: ‘De knop moet om’

In blauwe trainingspakken en met voetbaltassen om hun schouders druppelen de mannen van SV de Braak het clubhuis binnen, waar trainer Ferdie Somers ze in de kantine staat op te wachten.

Eerder deze week besloot hij om de teambespreking te vervroegen, zodat zijn jongens in ieder geval de eerste helft van het Nederlands elftal konden bekijken.

Natuurlijk, als ze mochten kiezen, hadden ze vanavond ook niet gevoetbald op het moment dat Oranje de achtste finale tegen de Verenigde Staten speelt. Tegenstander WAVV uit Wageningen diende zelf een verzoek in om de wedstrijd te verplaatsen, maar dat was geen optie voor Somers.

Twee van zijn beste spelers werken ‘s middags in een supermarkt, en de Helmondse volksclub kan niet zonder ze: het team staat laatste in de derde klasse, en daar moet snel wat aan gedaan worden.

Dus roept Somers: ,,Kom jongens, we gaan naar binnen.’’

Red Bull

Even later zitten de voetballers aan een lange tafel in de bestuurskamers. Ze drinken flesjes AA, Red Bull en koffie, terwijl Somers speecht: ‘Iedereen is belangrijk voor ons, ook de wissels’, en: ‘hun keeper en backs matig’ en; ‘we moeten compact spelen’. Somers heeft naar Louis van Gaal gekeken, want hij speelt met 5 verdedigers, ‘voor wat extra ingebouwde zekerheid.’

En dan de laatste boodschap: ,,Om 15.45 uur gaan we echt naar buiten om warm te lopen. Dan moet de knop om.’’

Uitzondering

SV de Braak is een uitzondering als je het vergelijkt met de rest van voetballend Nederland. De KNVB zelf had clubs op de mogelijkheid gewezen om wedstrijden te verzetten als dat een mogelijk was. Daar is massaal aan gehoor gegeven, vertelt een woordvoerder van de KNVB.

In sommige districten is meer dan 80 procent van de wedstrijden rond 16.00 uur verzet. En dat was een telling van donderdagmiddag, de voetbalbond verwacht dat in werkelijkheid nog meer wedstrijden zijn verzet. ,,Voetballiefhebbers willen het Nederlands Elftal op het hoogste niveau zien. En wij faciliteren dat.’’

Dat geluk hebben de spelers van SV de Braak niet. Na de speech van de trainer klinkt applaus van de spelers. Ze gaan zich omkleden. Sommige voetballers roken een laatste sigaret, waaronder Roy van der Putten, een van de spelers wiens werk niet verzet kon worden. ,,Ik geef het niet snel toe, maar ik ben best een belangrijke speler.’’

Het eerste zaterdagteam van SV De Braak mocht de eerste helft van het Nederlands Elftal kijken. © Rene Manders/DCI Media

Want ze willen allemaal het Nederlands elftal zien, maar, zo vertelt Khadir Budaklier, hun eigen voetbal gaat voor. ,,Zelf voetballen is het allerleukst. De stress van de week moet er uit.’’

Het tijdschema zit zo in elkaar: Oranje speelt om 16.00 uur, en de jongens van SV de Braak moeten om 17.15 uur beginnen. Van de coach mogen ze tot 16.45 uur kijken, maar daarna moeten ze echt naar buiten om warm te lopen.

Als het fluitsignaal in Qatar klinkt, zitten de jongens allemaal voor de televisie in het karakteristieke clubhuis. Teams die eerder hebben gespeeld eten friet en broodjes kroket uit plastic bakjes. De stem van de commentator klinkt.

Na 3 minuten de redding van Andries Noppert: ,,Een gruwelijke keeper.’’

Een foute bal van Blind een minuut later: ,,Haal hem er alsjeblieft uit.’’

En dan na 10 minuten een enorm gejuich als Depay scoort. ,,Zo moet het bij ons ook!’’

Enthousiasme

Het enthousiasme is er, maar of dit WK voetbal zo leeft als andere jaren? Middenvelder Kevin Vincent twijfelt: ,,Het is winter en dat helpt niet mee. En dan heb je ook nog dat gedoe met Qatar: tijdens de voorbeschouwing hebben ze het alleen maar over statements en politiek: het gaat overal over, behalve over voetbal. Echt storend.’’

En terwijl de wedstrijd voortkabbelt, komt de kritiek: Nederland speelt saai, te veel op balbezit en waar is PSV-er Xavi Simons toch?

Om 16.44 uur gaan de jongens naar buiten voor hun eigen wedstrijd. Ze zien niet hoe Daley Blind de 2-0 maakt, dat Denzel Dumfries uitblinkt en het Nederlands Elftal haar beste wedstrijd tot nu toe op het WK speelt. En dat er misschien een kleine Oranjekoorts losbarst.

Nee, de jongens van SV De Braak beginnen aan hun warming-up op een haast verlaten veld, op een ijskoude zaterdagavond. Ze noemen elkaar het meest geweldige team van Nederland, zijn vrienden voor het leven. Ze zwoegen, lachen en doen hun uiterste best. Ze genieten en winnen zowaar met 2-1. Zelf voetballen is het allerleukst. De samenvatting zien ze later wel.