De Boer: ‘Als ik vier Feyenoorders beter vind dan de beschikbare Ajacieden stel ik ze allemaal op’

InterviewFrank de Boer (50) had scepsis en cynisme te overwinnen, maar de bondscoach zette het Nederlands elftal in de laatste maanden van 2020 steeds steviger naar zijn hand. Tijd voor een blik terug en een blik vooruit. ,,Als het was misgegaan tegen Italië, had ik een bak stront over me heen gekregen.’’