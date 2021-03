De Boer blij dat verplicht nummer achter de rug is: ‘Bijna anti-voetbal wat zij laten zien’

,,Maar het is bijna anti-voetbal wat zij laten zien", ging De Boer verder voor de camera van de NOS. ,,Als we iemand aanraakten op het veld ging die hele bank van Gibraltar tekeer. Daar word je wel een beetje moe van. En dan die keeper die steeds bijna een minuut deed over een doeltrap. Nee, ik ben blij dat deze wedstrijd achter de rug is.” De Boer gaf toe dat Oranje in de eerste helft (0-1) moeizaam op gang kwam. ,,Het ging allemaal vrij stroef in de eerste 20 minuten. Daarna rijgen we wel de kansen aan elkaar, maar wilde de bal er niet ingaan. Ja, dan stapelt de frustratie zich wel op bij mij en dat zag je ook bij de jongens in het veld volgens mij. Ik wist natuurlijk wel dat het doelpunt een keer ging vallen en dat we zouden gaan winnen, maar met 2-0 was ik zeker niet tevreden geweest.”

De Boer over Blind: ‘Gelukkig niet zijn knie’

Daley Blind moest bij Oranje in de 53ste minuut van het uitduel met Gibraltar (0-7) uitvallen met een enkelblessure. Dat zei bondscoach Frank de Boer. ,,Het was gelukkig niet zijn knie, maar hij viel op zijn enkel en daar heeft hij volgens mij nu last van. Het is nu even wachten wat hij eraan overhoudt. Hij is niet naar het ziekenhuis gegaan. Als hij ernstig geblesseerd is, dan legt dit inderdaad een enorme sluier over deze avond. Maar zo ver is het nog niet. We moeten even afwachten. Hij had best veel pijn. Laten we hopen dat het meevalt. Hij is een belangrijke speler voor ons en Ajax.”