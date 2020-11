De Boer gelooft niet in keepersprobleem bij Oranje: ‘Er is genoeg kwaliteit’

De 4-4 in Rotterdam met drie blunders én een rode kaart zorgden er in het geheel niet voor dat de doelman uit beeld raakte in Zeist. Daar valt iets voor te zeggen. Maar het heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de spoeling op keepersgebied erg dun is. ,,Cillessen is er voorlopig uit en Bijlow viel op het laatste moment af’', zegt Frank de Boer. ,,Dan moet je schakelen.’’



Voor plek drie in de selectie is FC Twente-keeper Joël Drommel (23), een keeper die tot de C1 nog een bikkelende rechtshalf bij FC Omniworld was, opgeroepen. Hij kreeg de voorkeur boven Sergio Padt van FC Groningen. Daar zei Adrie Poldervaart, zondag tegen Feyenoord coach van de Groningers over: ,,Frank de Boer hoeft mijn mening niet om een keuze te maken. Maar Sergio is een uitstekende doelman die voor FC Groningen al heel lang erg belangrijk is.’’



Maar inderdaad wel voor FC Groningen. Tim Krul is voorlopig dus de nieuwe nummer één van Oranje. De 32-jarige doelman debuteerde al in 2011 in Oranje, maar negen jaar later staat hij nog altijd maar op negen interlands. Bij Norwich City doet hij het al geruime tijd uitstekend, ook al daalde hij afgelopen seizoen wel weer af naar het Championship.