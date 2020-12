De Boer: ‘Ik weet van mijn tijd bij Galatasaray hoe hoog de emoties daar op kunnen lopen’

‘Gematigd tevreden’, is bondscoach Frank de Boer met de tegenstanders van Oranje in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. ,,Turkije en Noorwegen, daar loop je niet even overheen, maar we gaan voor poulewinst. En dat kan prima.’’

Door Maarten Wijffels



Even dacht Frank de Boer vanavond dat Oostenrijk bij Oranje in de poule werd geloot. Daarmee zou een groepstegenstander van het komende EK mogelijk al vóór dat toernooi een tegenstander worden in de kwalificatie voor het WK.

,,Maar ik keek naar een verkeerde poule, Oostenrijk kwam in F en wij in G, dus dat viel mee. Oostenrijk vind ik namelijk een goede ploeg. Dat we die komende zomer tegenkomen in de Johan Cruijff Arena, vind ik wel genoeg.’’

Quote Misschien spelen we straks wel twee keer uit tegen ze, gezien de grote Turkse gemeen­schap hier.

Frank de Boer

Wie Nederland wél treft op weg naar het woestijn-WK van 2022 in Qatar zijn Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. In dat rijtje zitten drie ‘kleintjes’ en spreken de Turken en de Noren nog het meest tot de verbeelding. ,,Turkije blijft voor mij een slapende voetbalreus’’, zegt De Boer. ,,Ze zitten nu weer wat in de lift, boekten in de laatste EK-kwalificatie een zege en een gelijkspel tegen Frankrijk. Ik weet zelf van mijn spelerstijd bij Galatasaray hoe hoog de emoties op kunnen lopen. Misschien spelen we straks ook wel twee uitwedstrijden tegen ze, gezien de grote Turkse gemeenschap in Nederland.’’

Jonge toppers

Noorwegen is de ploeg van de jonge toppers Erling Haaland en Martin Ødegaard. ,,Een team dat stugheid mixt met de individuele kwaliteit van vooral die twee. Turkije en Noorwegen, daar loop je niet zomaar overheen, maar ik vind wel dat we voor poulewinst moeten gaan. En dat kan prima. Je moet gewoon eerste worden in deze poule.’’



In dat geval plaatst Oranje zich rechtstreeks voor het winter-WK in de woestijn. Voor nummers 2 is er het vangnet van WK-play-offs. De kwalificatie start al snel. In maart komend jaar speelt het ­Nederlands elftal meteen al drie keer. Tegen wie is nog even afwachten. Een speelschema wordt in de loop van vandaag verwacht. Vroeger moesten de landen daar onderling uit zien te komen. Maar dat is veranderd. Het interlandvoetbal wordt tegenwoordig centraal vermarkt onder de vlag van FIFA en UEFA, waardoor alle landen hun speelschema krijgen doorgemaild.

Volledig scherm Frank de Boer probeert Pierre van Hooijdonk af te stoppen in de derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe. © PICS UNITED

Doelsaldo

Nog wel aardig: in de WK-kwalificatie telt het doelsaldo. Bij EK-kwalificaties telt het onderling resultaat. Op beide gronden liep Oranje recent een eindronde mis. De Boer en de KNVB hebben dus geen invloed op het speelschema van de komende kwalificatie. Of de bondscoach wel een voorkeur heeft voor hoe maart 2021 eruit gaat zien? ,,Doe dan maar een sterk land om tegen te beginnen. Want in maart is nog onze enige mogelijkheid om serieus te oefenen voor het EK.’’

Met een glimlach: ,,Doe maar Turkije-uit. Zonder publiek.’’