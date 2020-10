De Boer opgelucht: ‘Niet tevreden met resultaat, maar dit geeft bepaalde rust’

Of De Boer opgelucht was? ,,Ik weet dat de reacties niet mals zouden zijn, maar mijn gevoel gaf aan dat ik het zo moest doen", zei de bondscoach nadat hij tegen Italië begonnen was in een 5-3-2-formatie zonder de in vorm verkerende Steven Berghuis. ,,In de heenwedstrijd wilde Georginio Wijnaldum niet steeds achter Leonardo Spinazzola aan rennen. Als ik nu Berghuis had opgesteld had hij hetzelfde moeten doen. Dus als je erover nadenkt, is het logisch dat ik Berghuis niet opstel en met vijf verdedigers begin. Je moet niet jongens opstellen die niet geschikt zijn voor die taak. Je moet rationeel kijken: wat heeft de tegenstander en wat kunnen we er tegenover zetten?”