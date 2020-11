De Boer ziet in uitvoering tegen Bosnië zijn keuzes bevestigd

Door Sjoerd Mossou



Het duurde even, maar daar was-ie dan: de eerste overwinning van het Nederlands elftal onder bondscoach Frank de Boer. Na verdienstelijke gelijke spelen tegen Italië en Spanje was dat niet per se een verrassing, zeker niet met het modale Bosnië en Herzegovina als tegenstander, maar bovenal het veldspel stemde tot tevredenheid.



,,Hier waren we wel aan toe’’, verzuchtte aanvoerder Georginio Wijnaldum na afloop lachend. Na de moeizame start van vorige maand onder De Boer, met veel gemopper en cynisme als gevolg, krijgt het ‘nieuwe’ Nederlands elftal stap voor stap vorm. De opvolger van Ronald Koeman doet dat op zijn eigen manier, met keuzes die zich stilaan gaan uitbetalen.



De teruggekeerde Davy Klaassen speelde een prima interland tegen Bosnië, voor balans zorgend op het middenveld. Maar met name in aanvallend opzicht was Oranje een uur lang uitstekend. De Boer maakt daarbij gericht andere keuzes, onder andere met Memphis Depay in een vrije rol vanaf links, en met Luuk de Jong als een meer klassieke centrumspits.