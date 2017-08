De bonte stoet Zweedse Feyenoorders: Van Kindvall tot Östlund

Het zou een instinker kunnen zijn bij een voetbalquizvraag. Want wie was de eerste Feyenoorder? Uiteraard is de drang groot om in dit geval Ove Kindvall te noemen. De naam van de spits wordt nog geregeld opgelepeld als legendarische aanvalsleiders van de Rotterdammers ter sprake komen.

Niet onlogisch: Kindvall maakte een karrenvracht aan doelpunten voor Feyenoord, waaronder de winnende treffer in de Europa Cup I-finale tegen Celtic. Maar goed, dat deed hij tussen 1966 en 1971. Als tweede Zweed in De Kuip. Want Kindvall had een voorganger.

Dat was Harry Bild. Bild, die van 1965 tot 1967 vastlag, was net als Kindvall een spits met een neusje voor de goal. Na zijn tijd in Rotterdam keerde hij terug naar zijn vaderland.

Volledig scherm Gunder Bengtsson (r) en Pim Verbeek. © Pro Shots Vervolgens bleef het lange tijd stil wat betreft de Zweedse inbreng bij Feyenoord. Gunder Bengtsson verbrak deze impasse in 1989. De coach stond zonder al te veel succes tot maart 1991 langs de lijn in Rotterdam-Zuid. Hij is vooralsnog de laatste buitenlandse trainer van Feyenoord.

Volledig scherm Henrik Larsson, rechts, in duel met Ajacied Winston Bogarde. © REUTER Liever denkt het publiek in De Kuip terug aan Henke Larsson. Mede door zijn opvallende rasta-kapsel, maar ook dankzij zijn werklust was de spits bij velen geliefd. Doelpunten maken deed Larsson toen nog niet met de regelmaat van de klok. Zijn hattrick in november 1994 tegen Werder Bremen in de Europacup II was echter onvergetelijk.

Johan Elmander en Alexander Östlund voegen zich in het nieuwe millennium in het rijtje ‘Zweedse Feyenoorders’. Elmander kwam als een groot talent, maar loste die belofte nooit echt in. De middenvelder annex aanvaller schreef wel een hoofdprijs op zijn naam: hij viel in tijdens de gewonnen UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund.

Home is wherever I lay my hat... 🎩🖐 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Nov 2016 om 9:44 PST Östlund leek begin 2005 een prima aankoop te zijn, maar de verdediger staat vooral in het collectieve geheugen gegrift vanwege zijn stoere baard en dito snor. De Zweed was een hipster voordat het woord überhaupt bestond. Zijn looks maakten namelijk meer indruk dan de 35 duels, waarin hij - bijna altijd als basisspeler - werd opgesteld. Östlunds baard tiert nog steeds welig, zo laat de voormalig international geregeld op Instagram zien.

Volledig scherm John Guidetti na het maken van zijn hattrick tegen Ajax. © anp John Guidetti schreef een compleet nieuw hoofdstuk in het boek der Zweden bij Feyenoord. De spits was maar een seizoen (2011/12) actief in Rotterdam, maar groeide uit tot een legende. Dat kwam uiteraard met name door zijn hattrick tegen Ajax, begin 2012. Guidetti liet in de jaren die volgden geen mogelijkheid onbenut om zijn liefde voor Feyenoord, dan wel zijn haat voor de aartsrivaal uit Amsterdam te uiten.

Nadat Samuel Armenteros flopte, werd twee jaar geleden weer een blikje met Zweden opgetrokken. Beiden behoren nu niet meer tot de selectie. Reserve-goalie Pär Hansson ging afgelopen zomer terug naar zijn oude club Helsingborgs. Simon Gustafson viel na een veelbelovende start terug en is dit seizoen uitgeleend aan Roda JC.