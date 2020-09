De brillenbreker zoekt karakters

Interview Aziz Doufikar was de eerste Marokkaan­se voetballer in de eredivisie: ‘Gescheld vanaf de tribune zie ik niet als racisme’

6 september Aziz Doufikar, de eerste Marokkaanse voetballer in de eredivisie, merkte het al toen hij jaren geleden terugkwam na een periode in Portugal: Nederland is Nederland niet meer. En dat doet de oud-speler van PEC Zwolle, werkzaam als jongerenwerker bij De Meerpaal in Dronten, niet alleen pijn, het stemt hem ook verdrietig.