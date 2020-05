De dag dat FC Twente iedereen het nakijken gaf: ‘McClaren heeft te weinig eer gekregen’

Door Nik Kok



Met het AZ van Co Adriaanse bestormde hij al eens de top en bij Ajax miste de huidige voetbalanalist van FOX Sports de titel op doelsaldo. PSV werd kampioen nadat hij na een halfjaar alweer was vertrokken uit Eindhoven. De kroon op het werk van Kenneth Perez (45) kwam later pas. In 2010 dus op een regenachtige dag in Breda na de overwinning op NAC, exact tien jaar geleden. ,,Terwijl ik eigenlijk niet naar FC Twente ging met het idee dat ik met die club eindelijk kampioen kon worden. Ik had ook niet de blinde ambitie om het ooit nog eens te worden voordat ik stopte. Maar de selectie zat toch eigenlijk wel heel goed in elkaar. Douglas speelde als een beest achterin, Theo Janssen was superfit en dynamisch en Wout Brama heel degelijk. Cheick Tioté was misschien wel de beste maar die speelde niet eens altijd. En voorin was Bryan Ruiz ons goudhaantje.”