De donkere dagen van Sven van Beek: ‘In de bloei van mijn leven kwam ik in de hel terecht’

Midden in zijn zin pauzeert hij even en kijkt hij vanuit een van de skyboxen van het Koning Willem II Stadion uit over het veld. Na een korte stilte leunt hij tevreden achterover en vervolgt hij zijn antwoord. ,,Weet je wat het is?”, zo leidt de Feyenoord-huurling met een brede grijns de prettige conclusie in. ,,Ik voel me gewoon weer écht voetballer, niet een of andere gek die alleen maar in de gym zit. Ik geniet van elke training en heb weer lol in het spelletje. Eindelijk, want het plezier was helemaal verdwenen.”