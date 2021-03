De droomweek van Jesper Karlsson: scoren als Overmars en nu samenspelen met idool Ibrahimovic

Eerder deze week was er de mededeling dat hij zich mag gaan melden voor het Zweedse nationale team. Niet voor de eerste keer, maar wel voor het eerst met de grote jongens. En één grote jongen in het bijzonder: Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse superster keert na bijna vijf jaar terug bij het nationale team en Karlsson kijkt uit naar een ontmoeting. ,,Daar ben ik toch wel een beetje opgewonden door.” In de catacomben van het AZ-stadion krijgt de rechtsbenige linksbuiten na afloop een welgemeende knuffel van teamgenoot Owen Wijndal, die hem succes wenst, en een harde boks van Myron Boadu. AZ-trainer Pascal Jansen, die volgende week een gesprek heeft met AZ-directeur Max Huiberts over zijn toekomst, moest Karlsson deze week weer even ‘op aarde terugbrengen’ na het telefoontje met de Zweedse bondscoach. ,,Het deed echt wat met hem.”

Samenspelen met idool Ibrahimovic

Ze weten bij AZ allemaal hoe bijzonder het voor de Zweed wordt de komende anderhalve week. ,,Zlatan was altijd al mijn idool, maar het zal nu wel anders zijn nu ik met hem ga spelen. Ik volg hem al sinds ik klein ben. Hij heeft het Zweedse voetbal naar een hoger niveau gebracht. Zijn terugkeer bij Zweden is heel bijzonder. Alleen al vanwege zijn leeftijd. Maar hij levert nog steeds natuurlijk.” De 39-jarige Ibrahimovic scoorde al 25 keer in 33 duels in de Serie A sinds zijn terugkeer bij AC Milan in januari 2020.

Vermoedelijk had Zlatan het niet direct een goed idee gevonden dat Karlsson bij de eerste dreigende situatie voor het PSV-doel koos voor een schot in plaats van een voorzet op de spits. Maar de buitenspeler had er succes mee tegen PSV en schoot al na vier minuten raak in de korte hoek. ,,Dat is iets waar we het deze week vaak over gehad hebben”, zo zei AZ-trainer Pascal Jansen na de wedstrijd. ,,We hebben het gehad over variatie. Tegen VVV maakte Jesper een geweldige goal in de verre hoek. Nu koos hij voor de andere hoek. We hebben met hem geboomd over hoe Marc Overmars en Arjen Robben dat deden.”