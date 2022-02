De eerste klus van Marcel Brands bij PSV wordt het strikken van een nieuwe coach

Memorabel weerzien met Sam Beukema, kind van de club als beul van Go Ahead Eagles

Sam Beukema kwam, zag en overwon. In het stadion waar hij groot werd en elke spelonk kent, stapte hij zondagmiddag rond als de grote mijnheer. Als verdediger van AZ was hij de meest besproken voetballer in De Adelaarshorst. De man van staal, vorig seizoen het fundament onder de promotie van Go Ahead Eagles, scoorde twee keer namens de Alkmaarders in Deventer (1-4).

13 februari