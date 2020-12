De eerste maanden van Götze als PSV’er: ‘Eredivisie niet zo makkelijk als ik dacht’

Door Maarten Wijffels



Laatst nam de media-afdeling van PSV een filmpje op met Mario Götze. Het was voor een commerciële partner van de club in China en de take stond er in één keer op. De producer en zijn team waren tevreden, ook omdat Götze er op deze manier weinig tijd mee kwijt was. Maar dat was dus buiten de speler gerekend. Götze zelf zei namelijk: laten we de take nog een tweede keer doen. Voor de zekerheid. Want dit detail en dat detail, dat kan misschien nog wel beter.