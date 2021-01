De eerste topper in bijna tien maanden: zoveel om je op te verheugen

Door Maarten Wijffels



Bijna tien maanden geleden was de laatste topper in de eredivisie. Net voor de coronacrisis uitbrak eindigde Ajax - AZ op 1 maart 2020 in 0-2. Niet eerder duurde het wachten zo lang, sinds de start van het betaald voetbal in 1954.

Quote Tegen Ajax is er de pósitieve druk van een mooie topper Roger Schmidt Er is veel om je op te verheugen, nu het eindelijk zo ver is. Als Ajax en PSV morgen aftrappen in de Johan Cruijff Arena, staat Sébastien Haller, de spits van 22,5 miljoen, dan gelijk in de basis? Kan Mario Götze het verschil maken in zijn eerste PSV-duel in Amsterdam? Twee in Kameroen geboren keepers strijden tegen elkaar. Net als tal van kandidaat EK-gangers van Oranje. En hoe ‘safe’ zijn Perr Schuurs en Olivier Boscagli centraal achterin?



Ook bij de clubs zelf verheugen spelers en trainers zich. Maar toen het belang gisteren bij de persdag van PSV wel héél erg werd aangedikt, liet de trainer wat lucht uit de ballon. ,,Het is ook weer niet de finale van de Champions League’’, zei Roger Schmidt droogjes.

Hij sprak dat zinnetje bewust. Niet om zich in te dekken, maar om te schetsen in welke sfeer PSV naar de topper toewerkt. ,,We hebben dit seizoen al wedstrijden gehad waarop veel meer spanning stond dan nu’’, zei Schmidt. ,,En dan bedoel ik negatieve druk. Als we die avond niet zouden winnen, lagen we uit de Europa League, zoals tegen Rosenborg en PAOK. Tegen Ajax is er de pósitieve druk van een mooie topper, meteen in de eerste maand van een nieuw jaar.’’

Tussenbalans

Ook Erik ten Hag wil niet spreken van een cruciaal duel of beslissende maand. Wel weet hij dat zijn Ajax-directie van hem een kampioenschap eist. ,,Januari zal niet beslissend zijn, maar de verhoudingen worden wel zichtbaar. Iedereen weet waar de teams straks staan.’’

Beluister hieronder de AD-voetbalpodcast over de Ajax-PSV:

Zijn ploeg wil morgen de bal. En het initiatief. Zoals altijd. Bij PSV is het de laatste jaren voorzichtigheid troef in de Arena. De laatste zege dateert van oktober 2015, 1-2 met twee goals van Gastón Pereiro.

Maar volgens Schmidt gaat ook PSV dit keer drukzetten en aanvallen. ,,We gaan niet afwachten en loeren op één kansje. We willen met volle overgave verdedigen, aanvallen, werken en vechten. We geloven in ons eigen spelidee.’’

Klaassen terug

Bij Ajax keert Davy Klaassen terug. Hij viel bij de laatste wedstrijd voor de winterstop geblesseerd uit tegen Willem II (1-1). Voor hem is het zijn eerste binnenlandse topper sinds zijn terugkeer. In zijn eerste Ajax-periode zag je dat de laatste kans in grote wedstrijden opvallend vaak voor Klaassen was. Alsof-ie daar een zesde zintuig voor had.

Interessant wordt in welke rol Dusan Tadic gaat spelen. Zet Ten Hag hem op links, dan wacht een fysieke strijd met PSV-back Denzel Dumfries die graag opstoomt. Tadic centraal is het alternatief. De geblesseerde David Neres ontbreekt nog. Zijn diepgang zonder bal miste Ajax voor de winterstop zeer.

Die diepgang is er bij PSV volop. Net als snelheid voorin. PSV werd voor de winterstop kwetsbaar als er gaten vielen in het middenveldblok van Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario. De enige knoop die Schmidt in zijn opstelling nog moet doorhakken ligt in de aanval. Als Götze fit is (hij had wat klachten), is hij een zekere starter samen met Cody Gakpo en Donyell Malen. De vierde offensieve plek gaat dan naar Eran Zahavi, Mohamed Ihattaren of Noni Madueke. Schmidt: ,,Ik beslis zo laat mogelijk.’’