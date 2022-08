De enige sportschoolhouder ter wereld die ten prooi valt aan selfiejagers

GA Eag­les-trai­ner René Hake na de 2-0 nederlaag tegen AZ: ‘We konden het niet volhouden’

Een goed begin, een slecht resultaat. Go Ahead Eagles stond zondag in de seizoensopening tegen AZ (2-0 nederlaag) met lege handen. ,,We lieten ons na rust teveel het kaas van het brood eten”, aldus trainer René Hake.

7 augustus