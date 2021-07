De enorme boost van Arjen Robben aan de provincie

Door Frank Molema



De zaterdagmiddag loopt op z’n einde als op de terrassen van de Grote Markt in Groningen rumoer ontstaat. Een karretje met daarop een groot scherm wordt naast het stadhuis geparkeerd, pal voor de tientallen mensen die rond die plek, inmiddels ruim een jaar geleden, een drankje en een hapje doen. Terwijl de klokken van de Martinitoren luiden, heft een man in de regen zijn stem als een marktkoopman in zijn beste dagen. ,,Waar was jij op 27 juni 2020, ’s middags om 5 uur?’’, blaast hij meteen hoog van de toren, om daarna met hartstocht te reppen over een gevoel van ‘trots’ en een ‘speciaal moment’. ,,Zet u schrap, hier komt een mededeling.’’