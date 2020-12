De Friese roots van Diemers en Berghuis: ‘Niet vergeten waar je vandaan komt’

KERSTRAPPORT GA Eagles ziet in donkere dagen voor kerst alsnog het licht en gaat met krappe voldoende op vakantie

16:05 Het chagrijn kolkt in de herfstmaanden door Deventer. Onzekerheid over de vleesgeworden saaiheid die Go Ahead Eagles vormt met de nieuwe, haast onherkenbare selectie. Proces, geduld ontwikkeling. Het zijn even besmette als verboden woorden die in de donkere dagen voor kerst hun glans krijgen als GA Eagles alsnog het licht ziet.