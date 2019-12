De Graaf keert niet meer terug bij ADO als assistent

,,Er moet behalve een hoofdtrainer ook een assistent-trainer bij komen”, zei Hamdi toen hem werd gevraagd naar de situatie met De Graaf. De assistent-trainer werd afgelopen week op non-actief gesteld nadat een ruzie in de relatiesfeer tussen hem en speler Donny Gorter in een vechtpartij ontaardde. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit nu een moeilijke situatie is. Dat is het voor Edwin, maar ook voor de club. Daar gaan we op een gepaste manier mee om. Op dit moment is hij thuis en we proberen er op de juiste manier uit te komen. Of een terugkeer onbespreekbaar is? Ja, dat gaat niet. Maar je probeert het wel op de juiste manier af te handelen, want het is de afgelopen periode een goede collega geweest.”



Tot het einde van het jaar sluit Virgilio Teixeira bij de hoofdmacht aan. De trainer van Jong ADO Den Haag liep al stage bij het eerste elftal en is in ieder geval tot de winterstop de rechterhand van interim-trainer Dirk Heesen.