De Graafschap blijft koploper na knappe comeback tegen Jong Ajax

Boukhari: Mentali­teit van Marokkanen kan veel beter

16:50 Sparta etaleert zich graag als hét voorbeeld van de multiculturele samenleving. Belangrijke pijler daarin is Nourdin Boukhari (39), de assistent-trainer die de brug vormt tussen de diverse culturen. ,,Te laat is te laat. En of je dan een Limburger bent of een Nederlandse Turk; je krijgt op je flikker.”