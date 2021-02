De Graafschap boekt nipte zege op MVV bij rentree Platje, ook Go Ahead wint

SamenvattingDe Graafschap heeft zaterdag met minimale cijfers gewonnen van MVV. In eigen huis tekende Jordy Tutuarima voor de enige treffer van de middag: 1-0. Melvin Platje maakte twintig minuten voor tijd zijn rentree op de Nederlandse velden.

In de eerste helft opende Tutuarima op aangeven van Danny Verbeek de score. Dat bleek voldoende te zijn voor de drie punten. De Graafschap gaat nu samen met Cambuur aan kop in de competitie (53 punten). Cambuur heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld en komt dinsdag weer in actie tegen TOP Oss.

Platje verving halverwege de tweede helft Verbeek en maakte zo zijn rentree in de Keuken Kampioen Divisie. Platje, die in het verleden speelde voor onder meer NEC en Telstar, maakt het seizoen af bij de ploeg van trainer Mike Snoei. De 32-jarige aanvaller staat onder contract bij Bali United, maar de competitie in Indonesië ligt vanwege corona al enkele maanden stil.

Mulenga belangrijk voor Go Ahead

Eerder op de dag won Go Ahead Eagles ook met nipte cijfers, in eigen huis tegen Telstar. Na een bliksemstart van Go Ahead werd er na de treffer van Jacob Mulenga niet meer gescoord. Voor de 37-jarige aanvaller betekende het zijn vijfde doelpunt van het seizoen.

De ploeg van trainer Kees van Wonderen bezet de vijfde plaats op de ranglijst met 44 punten, evenveel als nummer vier NAC Breda. NAC heeft een wedstrijd minder gespeeld en speelt dinsdag tegen Telstar, dat nu negende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

