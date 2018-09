De Graafschap drie duels zonder Serrarens na rode kaart

'FC Groningen-doel­man Padt opgepakt na incident in trein'

8:51 FC Groningen-doelman Sergio Padt is vanavond opgepakt vanwege agressief gedrag in een trein in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden had de keeper geen geldig ticket. Hij werd vervolgens agressief toen conducteurs hem een boete wilden geven.