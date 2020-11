De Graafschap en Cambuur kijken weer vooruit: ‘We zijn ook geen kleine kinderen, he’

Door Dennis van Bergen



Het gevoel dat Cambuur en De Graafschap eredivisieclubs hadden moeten zijn, leeft dat sentiment nog?

Mike Snoei, De Graafschap-trainer: ,,Ik zou liegen als ik zeg dat we geen last hebben gehad van dat niet-promoveren. Maar we zijn ook geen kleine kinderen, hè. Er staat een streep onder.’’

Henk de Jong, Cambuur-trainer: ,,Het is niet makkelijk geweest, zo’n dikke klap verwerken. Maar ik ben het met Mike eens. Niet zeuren, doorgaan. We gaan het gewoon opnieuw proberen.’’