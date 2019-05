De Graafschap evenaart record met negende degradatie

Go A­head-routinier Istvan Bakx laat tranen de vrije loop: Lijkt of ik moet ontwaken uit een nachtmer­rie

22:22 In de catacomben zijn veel ogen gericht op Istvan Bakx, die de pers na het mislopen van promotie tegen RKC (4-5) te woord staat terwijl de tranen over zijn wangen biggelen. ,,De spanning van een heel seizoen komt eruit. Dit is gewoon ongelofelijk”, aldus de ervaren middenvelder van Go Ahead Eagles.