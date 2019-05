De Graafschap hangt forse straf boven het hoofd na sfeeractie

Clubarts RKC maakt het naar omstandig­he­den goed na hartaanval

11:37 Clubarts Peter Engelenburg van RKC Waalwijk, die gisteravond in de rust van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles door een hartaanval getroffen werd, maakt het naar omstandigheden goed. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis in Zwolle.