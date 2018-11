De Graafschap kampioen latje trap, Feyenoord stuit op Venlose muur

Speelronde 11Nadat PSV zich deze week in de beker liet verrassen door RKC, treft de ploeg van Mark van Bommel dit weekend in Vitesse een ideale tegenstander om zich te revancheren. Ook achtervolger Ajax heeft gezien de historie geen al te lastige klus te klaren. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de elfde speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

Excelsior – FC Groningen (vandaag 20.00 uur)

FC Groningen is de enige ploeg waarvan Excelsior de laatste drie seizoenen thuis telkens wist te winnen. Excelsior kwam in de laatste tien competitiewedstrijden telkens tot scoren. Excelsior (33) noteerde dit seizoen minder schoten op doel dan FC Groningen (35), maar kwam wel tot acht doelpunten meer dan de Noorderlingen (14 om 6). Met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 317 dagen heeft FC Groningen dit seizoen de jongste basiself in de eredivisie, over een heel eredivisieseizoen had de club nog nooit een basiself onder de 23 jaar (jongste over een heel seizoen: 23 jaar en 216 dagen in 2017/18). Anouar Hadouir kan zijn 300ste eredivisieduel spelen. Van de huidige eredivisiespelers kwamen alleen Willem Janssen (321), Lasse Schöne (320) en Arnold Kruijswijk (316) vaker in actie.

NAC Breda – Heracles Almelo (zaterdag 18.30 uur)

Heracles-aanvaller Kristoffer Peterson is gedeeld topscorer in de eredivisie met 8 goals, maar scoorde in geen van zijn laatste 3 competitieduels. De Zweed verspreidde zijn 23 eredivisiedoelpunten tot nu toe over zestien verschillende tegenstanders; NAC (4 duels) is echter één van de zeven teams waartegen hij wel speelde, maar nog niet scoorde. De kans dat het in Breda 0-0 wordt, is klein. In de laatste twaalf onderlinge ontmoetingen (thuis en uit) kwamen zowel NAC als Heracles telkens tot scoren (46 doelpunten in totaal, gemiddeld 3,8 per wedstrijd). Heracles (21 uitgoals) maakte dit kalenderjaar al één eredivisiegoal meer in uitwedstrijden dan in heel 2017 (20).

PSV – Vitesse (zaterdag 18.30 uur)

PSV scoorde dit seizoen al negen keer na de 85ste minuut. Geen andere ploeg deed dit vaker dan vier keer. Deze negen treffers werden door acht verschillende spelers gemaakt. PSV won de laatste 9 duels met Vitesse, sinds de 2-6 overwinning van Vitesse in het seizoen 2013-2014. De Eindhovenaren kwamen tot scoren in de laatste zestien thuisduels met Vitesse in de competitie (33 goals in totaal, waaronder één van Mark van Bommel) en hield in deze zestien wedstrijden negen keer de nul. Met 38 goals uit 175 doelpogingen (22 procent) is PSV de meest efficiëntie ploeg dit seizoen. Ajax produceerde 9 schoten meer, maar scoorde 13 keer minder uit die schoten (exclusief eigen goals, efficiëntie van 14 procent. Vitesse-aanvaller Bryan Linssen scoorde alleen met zijn eerste doelpoging van 2018-19 in de competitie, sindsdien kwam hij tot 31 doelpogingen zonder goal, de langste reeks van alle eredivisiespelers dit seizoen.

Ajax – Willem II (zaterdag 20.45 uur)

Ajax verloor slechts één van de 42 thuisduels met Willem II in de eredivisie (W37, G4) en kwam in 41 van de 42 thuiswedstrijden met de Tilburgers tot scoren. De enige thuisnederlaag leden de Amsterdammers op 20 augustus 2016. Davy Klaassen scoorde toen al na 32 seconden, maar Erik Falkenburg (28.) en Fran Sol (31.) zetten al in de eerste helft de 1-2 eindstand op het bord. Ajax maakte 269 goals in 84 duels met Willem II in eredivisieverband (gemiddeld 3,2 goals per wedstrijd), geen team scoorde vaker tegen een specifieke tegenstander. Adrie Koster verloor als trainer alle zes zijn eredivisiewedstrijden op bezoek bij Ajax (20 tegengoals, 5 goals voor). Willem II-verdediger Damil Dankerlui kan zijn 100ste competitieduel spelen. De eerste 82 van die duels kwamen voor Jong Ajax in de eerste divisie. Dankerlui speelde nooit voor Ajax 1.

AZ – De Graafschap (zaterdag 20.45 uur)

De ploeg die dit seizoen het vaakst de paal of lat heeft geraakt in de eredivisie kent met De Graafschap een opvallende koploper. De ploeg uit Doetinchem raakte al tien keer het aluminium, terwijl geen ander team dit vaker dan acht keer deed. Liefst negen spelers raakten al pal of lat voor de Graafschap dit seizoen. Stef Nijland, Yousef El Yebli, Erik Bakker, Bart Straalman, Sven Nieuwpoort, Jordy Tutuarima, Delano Burgzorg en Jordy Thomassen waren allemaal één keer ongelukkig, Fabian Serrarens al twee keer. AZ won dertien van de laatste vijftien eredivisieduels met De Graafschap, waaronder de laatste vijf onderlinge ontmoetingen. De Graafschap is de enige ploeg die dit seizoen in uitduels nog niet op voorsprong heeft gestaan.

Heerenveen – FC Emmen (zondag 12.15 uur)

Hoewel er dit seizoen in geen stadion vaker werd gescoord dan in het Abe Lenstra Stadion (24 keer), werd er alleen bij thuisduels van NAC (100) en VVV-Venlo (108) minder vaak geschoten dan bij thuiswedstrijden van Heerenveen (125). De Friezen wisten de laatste zes thuiswedstrijden niet te winnen. Als ook Emmen niet wordt verslagen is dat een nieuw negatief clubrecord. Michel Vlap zal er alles aan doen om dat te voorkomen. De aanvallende middenvelder van Heerenveen is de man in vorm. Vlap heeft in tien competitieduels dit seizoen al vaker gescoord (6 keer) dan in zijn 25 voorgaande eredivisiewedstrijden (4 keer). Van alle spelers met minimaal tien schoten op doel kwam namelijk alleen Dusan Tadic (64 procent) met een groter percentage van die schoten tot scoren dan Vlap (60 procent).

FC Utrecht – ADO Den Haag (zondag 14.30 uur)

Dick Advocaat kan de tweede trainer worden die zijn eerste drie thuiswedstrijden in de eredivisie met FC Utrecht wint, na Cees Loffeld in 1989 (eerste 5 thuisduels). De Hagenaar speelde 164 eredivisie-wedstrijden voor ADO tussen 1966 en 1980. Als trainer won Advocaat al zijn 6 thuiswedstrijden tegen ADO in de eredivisie (met 5 verschillende teams). In totaal won hij 8 van de 10 duels tegen ADO, tegen geen ploeg heeft hij zo’n hoog winstpercentage (80 procent). FC Utrecht scoorde dit seizoen het minst vaak met het hoofd (1x), hoewel alleen Vitesse (45) en Feyenoord (29) meer doelpogingen met het hoofd ondernamen dan de Domstedelingen (26).

Fortuna Sittard – PEC Zwolle (zondag 14.30 uur)

Alleen bij Feyenoord (11) en AZ (11) scoorden dit seizoen meer verschillende spelers dan bij Fortuna Sittard (10, gedeeld met PSV). PEC Zwolle heeft slechts vijf verschillende doelpuntenmakers, het minst van alle eredivisieploegen. Geen speler incasseerde dit seizoen zoveel overtredingen als Mark Diemers (37), die met PEC Zwolle de ploeg ontmoet die de op twee na meeste overtredingen maakte (137). PEC Zwolle won vijftien van de laatste twintig wedstrijden tegen Fortuna Sittard in alle competities; de laatste zege van Fortuna dateert van 10 maart 2008 (2-3 in Zwolle). De Limburgers scoorden in de laatste zeven thuisduels met PEC Zwolle in alle competities in totaal maar één keer.

