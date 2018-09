De Graafschap met pijn en moeite langs negen man Willem II

Door Mark van Steenbergen



Bij De Graafschap, dat na vijf duels zonder zege eindelijk weer eens won en naar de dertiende plek klom, keerden Jordy Tutuarima en Frank Olijve terug in de basis. Jordy Thomassen verving in de spits de geschorste Fabian Serrarens. Myenty Abena begon voor het eerst als centrumverdediger en kreeg de taak Willem II-goalgetter Fran Sol uit te schakelen.



De ploeg van trainer Henk de Jong begon goed. Stef Nijland zorgde met een indraaiende vrije trap voor het eerste gevaar. Willem II hielp de thuisploeg daarna in het zadel met een rode kaart. Scheidsrechter Christiaan Bax gaf Atakan Akkaynak na een charge op Bart Straalman in eerste instantie een gele prent, maar trok na het bekijken van de beelden (op advies van de VAR) alsnog rood.



De Graafschap profiteerde direct. Nijland schoot na 21 minuten een vrije trap schitterende in de bovenhoek: 1-0. Willem II speelde zwak en leek rijp voor de slacht, maar werd in leven gehouden door de thuisploeg. Erik Bakker kreeg na 28 minuten dé kans om de score te verdubbelen. Bakker versierde een strafschop, maar schoot het buitenkansje zelf op de paal. Ook in de rebound kreeg de middenvelder de bal er niet in. Nijland trof op slag van rust met een bekeken schot ook het aluminium (paal).