De Graafschap - MVV stilgelegd na gooien bier op het veld

Bekijk hier het bles­surenieuws en de vermoede­lij­ke opstelling van jouw favoriete club

Na de bekerfinale van vorige week is er dit weekend weer volop voetbal in de eredivisie. In speelronde 31 kan Feyenoord kampioen worden bij Excelsior, al moet daarvoor wel eerst PSV punten laten liggen bij Sparta. Verder moet Ajax zich zien te herpakken, want bij een nieuwe nederlaag neemt AZ de derde plaats over. Bekijk hieronder alle bijzonderheden en vermoedelijke opstellingen.