De Graafschap na stunt tegen Feyenoord kansloos op 'avondje NAC'

NAC herstelde zich daarmee van de smadelijke 5-0 nederlaag van vorige week tegen AZ. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag doet de laatste plaats in de eredivisie over aan FC Groningen, dat na twee duels nog puntloos is.



Mitchell te Vrede maakte in de eerste helft de eerste competitietreffer voor NAC dit seizoen. In de tweede helft zorgden Karol Mets en Gianluca Nijholt voor het tweede en derde doelpunt. De Graafschap zette daar weinig tegenover en ging kansloos onderuit.