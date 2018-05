De Graafschap naar finale play-offs na spektakelstuk op de Vijverberg

De Graafschap had in de eigen Vijverberg een achterstand van één goal goed te maken. Het duurde slechts drie minuten voordat dat karwei gedaan was. Een corner viel voor de voeten van Lars Nieuwpoort.



De Superboeren verruimde die voorsprong in de eerste helft door wederom een hoekschop. Ditmaal was het Youssef El Jabli die na een nieuwe standaardsituatie de bal tegen de touwen kopte. Telstar had in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen en zag tot overmaat van ramp ook nog Melvin Platje uitvallen met een blessure.



Desondanks richtte de ploeg van coach Mike Snoei zich in de tweede helft weer op met grote dank aan vrijetrapppenspecialist Mohamed Hamdaoui. Een pegel van zo'n dertig meter zorgde voor de aansluiting: 2-1.



Fabian Serrarens bracht de marge vervolgens weer op twee, maar nadat de Amerikaan Andrija Novakovich de stand vanaf de strafschopstip op 3-2 had gebracht, leek een verlenging aanstaande. Tien minuten voor tijd zorgde Daryl van Mieghem voor de 4-2. De droom van Telstar komt daarmee ten einde, De Graafschap treft in de finale de winnaar van de tweekamp tussen Roda JC en Almere City FC. Het eerste duel tussen die clubs eindigde in Almere in 0-0.