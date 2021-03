De Graafschap verovert derde periode

Schmidt positief over vertrek Löw bij de Mannschaft: ‘Goed voor Duitse voetbal’

15:37 Het is goed dat Joachim Löw na het komende Europees kampioenschap voetbal afscheid neemt als bondscoach van de Duitse voetballers. Dat vindt zijn landgenoot Roger Schmidt, de huidige trainer van PSV. ,,Volgens mij is Löw nu al 15 jaar bondscoach. Het is een wijs besluit van hem om te stoppen”, aldus Schmidt.