De Groot wéér interim: Je doet het voor je cluppie

De eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit. De titel lijkt inmiddels vergeven aan FC Twente, maar daarachter azen nog diverse grote clubs op promotie via de nacompetitie. Op wie moet u in deze speelronde letten?

Door Dennis van Bergen

Elke club heeft zo zijn vaste gebruiken. Een jaarlijks bootreisje voor sponsoren. Een mascotte die kunstjes doet. NEC kent twee tradities. Eén: de trainer wordt ontslagen. En twee: Ron de Groot is zijn opvolger. Afgelopen woensdag begon de clubicoon voor de vijfde maal, nu als tijdelijk vervanger van de weggestuurde Jack de Gier.

Ben je er weer klaar voor, Ron?

,,Ja, hoor. We gaan weer ons best doen.”

Is het nog een beetje speciaal voor je om er gedurende het seizoen in te stappen?

,,Ach, speciaal. In zekere zin wel, natuurlijk. De ene groep is weer anders dan de andere. Je kunt de selectie van 1999/2000 - toen ik er voor het eerst instapte - niet vergelijken met die van nu. Anderzijds: het went wel.”

Jij moet wereldrecordhouder interim-coach bij één club zijn.

,,Zou het? Het is wel uniek denk ik, ja. Maar ja, je doet het voor je cluppie, hè.”

Het is voor jou geen doel op zich om na deze interim-periode nóg pakweg vijf keer als tijdelijke stand-in aan de slag te gaan bij NEC?

,,Absoluut niet. Als een hoofdtrainer ontslagen wordt, betekent dat meestal dat het niet goed gaat bij de club. Laten we alsjeblieft hopen dat we in Nijmegen weer mooie tijden tegemoet gaan.”

De play-offs halen kan toch nog makkelijk?

,,Het gat met de tiende plek, die recht geeft op play-offs, is vijf punten. Dus ja, het kan. Maar heel makkelijk zal het niet worden.”

Kom op, Ron, met jouw interim-expertise toch wel?

,,Laten we het hopen.”

Wedstrijd van de Week

De wedstrijd van de week: FC Twente – FC Dordrecht. Als je met 4-1 verliest bij RKC is het prettig om een speler in je selectie te hebben die zo’n nederlaag kan relativeren. Peet Bijen is zo’n man bij FC Twente. Paniek is nergens voor nodig, stelde de Tukker. Een bedrijfsongevalletje was het. Niet meer, niet minder. En toch: een ietsepietsie meer druk zal zijn elftal voelen vrijdagavond, wanneer FC Dordrecht op bezoek komt in Enschede. Want, Bijen weet het als geen ander: de bal is rond.

Op welke speler u moet letten: Ragnar Ache

Volledig scherm Ragnar Ache. © BSR Agency Ache is een zoon van een Ghanese moeder en een Duitse vader, maar de tongval is onmiskenbaar Rotterdams. In die zin is het eigenlijk vrij logisch dat hij speelt voor Sparta. En dat doet de spits de laatste weken prima. In de lekker voetballende ploeg van Henk Fraser weet Ache - in een ver verleden keeper - het doel steeds vaker te vinden. Misschien vrijdagavond in De Vliert? Zou zomaar kunnen.

Mogelijke verrassing