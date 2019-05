De historische ‘Nacht van Sparta’

Door Dennis van Bergen



Veel treffender kan de symboliek niet zijn. Op de kop af half drie is het, woensdagmorgen vroeg, wanneer op Het Kasteel de Sparta Mars weerklinkt. Sparta is terug in de eredivisie. En dus ook het clublied dat zo onlosmakelijk met de traditievereniging verbonden is. En dat lied, het ‘S.P.A.R.T.A’, klinkt nu eenmaal het best om half drie, vinden de massaal toegestroomde supporters in het Rotterdamse stadion. Ook om half drie ’s nachts.



Het is wonderlijke avond voor ze geweest, de fans van Sparta. Nee, lang niet allemaal hadden ze er vertrouwen in dat hun helden de eerdere 1-2 nederlaag tegen De Graafschap nog recht zouden zetten. Vandaar dat het zo extra lekker smaakte voor ze, dat ‘Wonder van de Achterhoek’.