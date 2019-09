De jeugdjaren van Mitroglou: ‘Natuurlijk was hij veel te goed voor ons’

Of hij nou op de bank zit, invalt of in de basis speelt: Kostas Mitroglou trekt de aandacht. In aanloop naar PSV-Ajax ging het ED terug naar de jeugdjaren van de nieuwe Duitse Griek van PSV. Op bezoek in Neukirchen-Vluyn.

,,Ik had gehoopt dat Philips hem wel zou verleiden om die baard eraf te scheren. Misschien gebeurt dat wel als ze kampioen worden.” Aan het woord is Achim Apitzsch (60), de oud-jeugdtrainer van Konstantinos Mitroglou, wiens voornaam steevast afgekort wordt tot Kostas. Met Apitzsch en zijn zoon Andre (31), die vlak bij de grens tussen Duitsland en Nederland met de PSV’er opgroeide, proberen we in aanloop naar PSV-Ajax een deel van de mystiek rond de Duitse Griek van PSV te ontrafelen.

Vanaf 1997 had Apitzsch-senior de nieuwe publiekslieveling van PSV als coach in Neukirchen-Vluyn onder zijn hoede. Tot 2003, toen hij alleen de baard nog maar in de keel had. Daarna ging het rap met de toenmalige middenvelder, die later als spits in met name Griekenland en Portugal de absolute top haalde.

Tierelantijntjes

In Eindhoven is de populariteit van ‘Mitrogol’ nogal snel tot ongekende hoogte gestegen. In vier korte invalbeurten kwam hij bij elkaar niet eens aan een volledige wedstrijd. Wel tekende de bebaarde Griek in 71 wedstrijdminuten voor twee goals en een paar tierelantijntjes waar zelfs wijlen techniekicoon Wiel Coerver de wenkbrauwen bij had gefronst. Plan-B kwam donderdag bij PSV tegen Sporting Portugal voor ‘Mitro’ neer op plan-bank, maar tegen Ajax kan Mitroglou als invaller misschien wel een beslissende rol opeisen.

Volledig scherm Kostas Mitroglou (boven derde van rechts) in de jeugd van Niederrhein Sport. Tweede van links onderaan Andre Apitzsch. © Dirk Van Hunsel

In het Philips Stadion kijken vader en zoon Apitzsch zondag met belangstelling mee. Met hen betreden we in Duitsland eerst Kampfbahn Klingerhof, het sportpark waar ze met de jonge Kostas Mitroglou in hun team furore maakten en de zeges aaneen regen. ,,Hij is hier nog regelmatig”, zegt Andre Apitzsch terwijl hij uitkijkt over het vervallen complex, waar je gevoelsmatig zo de jaren 60 binnenstapt en duizenden mensen op staantribunes rondom het hoofdveld ziet juichen. Nu zijn onkruid en bomen de baas op de betegelde ring om het veld en staan er hooguit enkele tientallen supporters met meestal kalende of grijze bolletjes, als het eerste elftal zaterdags in blauw-rood aantreedt.

Volledig scherm Achim en Andre Apitzsch op het complex waar Kostas Mitroglou als voetballer opgroeide © ED

In die met sluiting bedreigde omgeving vol voetbalromantiek voelde en voelt Mitroglou zich volgens de oudste Apitzsch altijd senang. ,,Kostas is een echte liefhebber en altijd topfit. Als hij hier in de buurt is, loopt hij rond het veld soms zijn rondjes. Zijn ouders zijn vanuit Griekenland naar Neukirchen gekomen toen hij drie was en wilden hier hun toekomst opbouwen. Dat is ze met hard werken gelukt. Ze hadden een restaurant en baatten het clubhuis van zijn eerste vereniging uit”, weet hij. Zijn oom kwam ook naar Neukirchen en heeft nog altijd een restaurant in het dorp.

Veel te goed

,,Natuurlijk was hij veel te goed voor ons”, zegt de oud-jeugdcoach. ,,We wonnen zes jaar lang bijna elke wedstrijd met Kostas in de ploeg. Ik ben gewoon als een welwillende vader begonnen met trainen, omdat mijn zoon ging voetballen. Toevallig kwamen ze samen bij elkaar in het team en al onze spelers hadden een hoog basisniveau. Ik ben fanatiek met de groep aan de slag gegaan en heb bij een aantal profclubs, waaronder Ajax, de nodige jeugdtrainingen bekeken om de jongens te helpen. We trainden vier keer per week, wat voor die tijd heel bijzonder was. De ouders stonden er allemaal achter en zo konden we snel uitgroeien tot een goede juniorenploeg, die voor geen enkel team bang was. Kostas was in alles een voortrekker en sloeg echt nooit een training over. Zelfs toen hij een keer zijn arm gebroken had, wilde hij per se alles meedoen en was hij er maar kort uit.”

Andre Apitzsch is nog altijd goed bevriend met de PSV’er. ,,We hebben een club van negen vrienden uit die periode en spreken elk jaar nog een paar keer af. Kostas is dan gewoon een van de jongens, die nooit heel veel praat. Het is een doodnormale vent, die niet anders is geworden van de voetballerij en een broertje dood heeft aan sterallures. Ik geloof dat hij in zijn leven één keer een auto heeft gekocht en hij heeft zijn ouders geholpen met de koop van een huis. We zijn samen naar hem wezen kijken in bijna alle landen waar hij heeft gespeeld. Voor hem is PSV nu denk ik een perfecte club, omdat hij nu dicht bij zijn familie en schoonfamilie kan zijn, die hier ook in de buurt woont.”