De Jong aast op persoonlijk record, FC Groningen in rijtje City en Leipzig

NAC Breda - FC Emmen (vrijdag, 20.00 uur)

Met NAC Breda - FC Emmen wordt het eredivisieweekend afgetrapt met een ultieme degradatiekraker: de nummer achttien van de eredivisie ontvangt de nummer vijftien. Eerder dit jaar won FC Emmen in eigen huis met 2-0 van de Bredanaren en voor het eerst in de historie kan FC Emmen twee keer in één seizoen winnen van NAC. NAC kent met Ruud Brood als nieuwe trainer wel een kleine opleving: in de drie competitiewedstrijden onder Brood loste NAC Breda zeventien schoten op doel, evenveel als in de negen eredivisieduels daarvoor. De thuisploeg moet in elk geval de aandacht vestigen op Emmen-verdediger Caner Cavlan, met vier goals en zes assists de verdediger die het vaakst betrokken is bij een goal van alle eredivisieverdedigers.

AZ – ADO Den Haag (zaterdag, 18.30 uur)

Met ADO Den Haag komt de favoriete tegenstander van het AZ onder John van den Brom op bezoek in Alkmaar. AZ won onder Van den Brom zeven van de acht duels met ADO. Tom Beugelsdijk scoorde 510 speelminuten geleden (in april 2016) voor het laatst tegen AZ. Toch zal ook AZ goed zijn best moeten doen om een gaatje te vinden in de defensie van de Haagse formatie. Voor het eerst sinds april 1992 kan ADO Den Haag drie eredivisiewedstrijden op rij een clean sheet noteren. Aan de andere kant is Sheraldo Becker op dreef. Hij gaf na de winterstop al zeven assists: meer dan iedere andere speler.

Ajax – Excelsior (zaterdag, 18.30 uur)

Ajax vervolgt de jacht op de titel met een thuiswedstrijd tegen Excelsior, een van de favoriete tegenstanders van de Amsterdammers met slechts één nederlaag in 43 ontmoetingen. Ook de vorm van beide teams stemt weinig reden tot optimisme voor de Rotterdammers. Bij Ajax hebben ze met Hakim Ziyech (25) en Dusan Tadic (30) voor het eerst sinds Klaas-Jan Huntelaar en Luis Suárez (2007/2008) een duo dat individueel bij meer dan 25 goals betrokken was dit seizoen. Excelsior kwam daarentegen al vier uitduels niet tot scoren en verloor al zes wedstrijden op rij. De nieuwe coach Ricardo Moniz moet daar verandering in brengen.

Feyenoord – Heracles Almelo (zaterdag, 20.45 uur)

Slechts één keer van de achttien thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo moest Feyenoord de drie punten aan de uitploeg laten. Maar de Almeloërs steken in een uitstekende vorm. Alleen Ajax (21) en FC Groningen (20) pakten meer punten in de afgelopen negen speelronden. Het is voor de Heraclieden wellicht wel aan te raden om Brandley Kuwas op de bank te houden: Feyenoord is de enige huidige eredivisieploeg waartegen Kuwas nooit direct betrokken was bij een goal terwijl hij ook zes van de zes duels met Feyenoord verloor.

Fortuna Sittard – VVV-Venlo (zaterdag, 20.45 uur)

Fortuna Sittard verloor liefst vijftien van de 22 ontmoetingen met VVV-Venlo en zal in eigen huis tegen de Venlonaren in elk geval hopen dat het de wedstrijd met elf man eindigt. Fortuna pakte in de laatste drie wedstrijden steeds een rode kaart en kan de tweede ploeg ooit worden met vier rode kaarten op rij na RKC Waalwijk in 2009.

PSV – De Graafschap (zondag, 12.15 uur)

PSV staat op doelsaldo tweede achter Ajax en dus willen de Eindhovenaren goals maken. Te beginnen zondag in eigen huis tegen De Graafschap. In de laatste vijftien eredivisieduels met de Superboeren won PSV er veertien en scoorde het gemiddeld 3,7 keer per wedstrijd. In de laatste vijf onderlinge duels kreeg PSV echter ook steeds minstens een goal tegen. PSV moet zich zien te herpakken in de tweede seizoenshelft: de ploeg van coach Mark van Bommel verspeelde in 2019 al evenveel punten als in heel 2018 (6) en het aantal minuten dat PSV op achterstand stond dit jaar (269) is al verdriedubbeld ten opzichte van voor de winterstop (89). Luuk de Jong zal tegen zijn oude club willen scoren: dan evenaart hij zijn persoonlijk record in de eredivisie van 2015/2016 toen hij 26 keer scoorde.

Willem II – PEC Zwolle (zondag, 14.30 uur)

De grote vraag bij wedstrijden van Willem II is de laatste weken vooral: hoevaak gaat Alexander Isak scoren? De Zweed was bij dertien van de laatste zestien eredivisiegoals betrokken (tien goals, drie assists) en kan de eerste speler sinds Vincent Janssen in 2016 worden die in zeven eredivisieduels op rij tot scoren komt. Makkelijk zal dat niet gaan. PEC Zwolle is na Ajax en PSV (allebei 18) de ploeg met de minste tegengoals in uitwedstrijden (20). Als Mickey van der Hart wéér de nul houdt, is hij de tweede PEC-doelman in de historie met tien clean sheet in één seizoen na Bert van Geffen (1978/1979).

SC Heerenveen - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

SC Heerenveen, dat deze week coach Jan-Olde Riekerink aan de kant zette, won van geen tegenstander vaker dan van FC Groningen. Zondag staat de volgende Derby van het Noorden op het programma. Van de laatste vier ontmoetingen wist SC Heerenveen er niet één van te winnen. De laatste thuiszege van de Friezen op de rivaal was ook alweer in februari 2015. En ook de huidige vorm geeft weinig reden tot optimisme bij Heerenveen. Geen ploeg pakte minder punten in eigen huis dan de Friezen. Bovendien is de defensie dik op orde bij FC Groningen. Alleen Manchester City (19) en RB Leipzig (25) kregen (van de ploegen in de top 12-competities) in 2019 minder schoten op doel tegen dan de formatie van coach Danny Buijs (29).

FC Utrecht – Vitesse (zondag, 16.45 uur)

Het eredivisieweekend wordt zondag afgesloten door FC Utrecht en Vitesse. Een duel dat de laatste vijf keer steeds gewonnen werd door de Domstedelingen. Wie goals wil zien, kan gerust de tweede helft pas inschakelen. Twaalf van de laatste veertien doelpunten in de duels tussen FC Utrecht en Vitesse vielen na rust. Bryan Linssen kan zijn 250ste eredivisieduel spelen en moet zijn ploeg behoeden voor de zesde eredivisiewedstrijd op rij zonder winst.