De Jong: Bergwijn heeft niet geweigerd te spelen voor PSV

Jordens Peters niet weg te branden bij Willem II: ‘Dit past bij mij’

14:08 Willem II is dé verrassing van de eredivisie. Jordens Peters (32) is het boegbeeld van de club die de laatste jaren een opmars maakte. Hij verlengde deze week zijn contract maar weer eens. Een gesprek over Willem II als cultclub, Mister Willem II en een leven naast voetbal.