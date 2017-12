De Jong lijkt de logische opvolger voor Ten Hag

Door Ard Schouten



FC Utrecht en Ajax beklinken misschien vandaag al de deal over de overstap van Erik ten Hag naar Amsterdam. Hoewel de trainer en zijn beoogde nieuwe werkgever er zelf al lang en breed uit zijn, is dat tussen beide clubs nog niet het geval.



Dat was ook niet te verwachten na het eerste gesprek op kerstavond. Natuurlijk probeert Utrecht er financieel het hoogst haalbare uit te slepen. Ajax dacht snel zaken te kunnen doen met het aftikken van de afkoopsom, maar Utrecht speelt het hard omdat de afgesproken vertrekclausule in Ten Hags contract feitelijk louter voor komende zomer geldt.

Quote Henk Fraser is een man naar het hart van groot­aan­deel­hou­der Frans van Seumeren. Nu Ajax en Ten Hag elkaar de liefde hebben verklaard, is er echter ook voor Utrecht geen weg terug. De poot stijf houden en na het kerstreces weer met Ten Hag doorgaan alsof er niets is gebeurd; dat zou een lastig verhaal worden.



Dus richt de Utrechtse clubleiding zich op de eigen toekomst. Eentje waarin sowieso afscheid wordt genomen van de dubbelfunctie hoofdtrainer en technisch manager, zoals Ten Hag die nu invult. Jordy Zuidam is de technische man voor de toekomst en is dat op de achtergrond feitelijk nu al. Belangrijkste vraag die de afgelopen maanden al op tafel lag: wie gaat Ten Hag opvolgen? Want dát de Tukker zou gaan - nu of komende zomer - was een zekerheid.

Vanaf het moment dat Ten Hag als surprise werd binnengehaald bij Utrecht is de marsroute helder geweest: Jean-Paul de Jong zou aan de hand van zijn leermeester vlieguren maken en het stokje overnemen als de tijd rijp is. Hij liep stage onder Ten Hag bij Go Ahead, trainde Jong Utrecht en koos vervolgens voor een omweg om eerst op eigen benen te staan, bij FC Eindhoven. Dit seizoen liet Mister Utrecht interesse van Jong PSV na diverse gesprekken voor wat het was. Zijn contractduur werd vervolgens gelijkgetrokken met die van Ten Hag (tot 2020).

De Jong nu passeren zou gelijk staan aan hem afserveren als talentvolle trainer. Het is de vraag, als de discussie al aan de orde zal zijn, of de clubleiding dat aandurft. 'JP' heeft immers de gunfactor van het Utrecht-publiek. Dat bleek maar weer uit de lofuitingen aan zijn adres na het verlies tegen NAC in Breda, afgelopen zaterdag, en wordt onderstreept in alle polls op ad.nl.

Als De Jong het om welke reden dan ook niet wordt, dan komen de andere kandidaten op de shortlist aan de beurt. Mitchell van der Gaag staat daar ontegenzeggelijk hoog op genoteerd. Hij laat zien hoe je een kleine club als Excelsior met realistisch voetbal aan goede resultaten kunt helpen.

Volledig scherm Henk Fraser. © ANP Pro Shots Henk Fraser is een man naar het hart van grootaandeelhouder Frans van Seumeren. Niet onbelangrijk als er bij Utrecht knopen doorgehakt moeten worden. En je zou het haast opvallend kunnen noemen dat de Vitesse-trainer bijna opzichtig een vertrek aan het forceren is in het Gelredome. De naam van Fred Rutten wordt niet breed gedragen bij de Utrechtse achterban. Hij is qua gedachtengoed wel iemand die de lijn-Ten Hag voort kan zetten.