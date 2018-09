De Jong nuchter na sterk basisdebuut: 'Ik doe waarvoor ik ben opgeroepen'

De Jong viel donderdag tegen Peru (2-1 winst) al uitstekend in bij zijn debuut in Oranje, maar ook zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal was uitstekend. ,,Ik doe gewoon hetzelfde als bij mijn club, want dat is de reden dat de bondscoach mij heeft opgeroepen," sprak De Jong na afloop nuchter voor de camera's van de NOS. ,,Het is mooi om die complimenten te ontvangen, maar ik weet ook dat er een moment gaat komen dat ik kritiek ga krijgen. Dan vinden ze misschien dat ik te lang met de bal blijf lopen."

Tegen Frankrijk toonde De Jong, zeker na rust, aan dat hij niet onder de indruk was van alle grote spelers om hem heen. ,,Ik ben ook niet geschrokken van het niveau van Frankrijk. Er zullen nog wel betere teams komen. Voor mij zijn deze tegenstanders in elk geval wel leerzaam. Ik kan nu kennis maken met een hoger niveau. Dat is alleen maar goed voor mij," zei de middenvelder van Ajax. ,,Natuurlijk zijn het allemaal geweldige voetballers bij Frankrijk, maar dat wist ik vooraf ook wel. Het is mooi dat ik me op dit podium kan laten zien, maar ik baal dat we verloren hebben. We stonden in de eerste helft flink onder druk, maar we gaven niet heel veel kansen weg. Na rust ging het een stuk beter en durfden wij ook meer te voetballen. Waarom het na rust opnieuw beter ging? Dat is vaak lastig te verklaren."