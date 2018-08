De Jong: Op een gegeven moment kun je niet meer van geluk spreken

,,Zeg me maar hoe we dit weer flikken'', deed De Jong zijn verhaal bij FOX Sports. ,,Het is gewoon het geloof dat in dit team zit. Ook als het wat minder gaat hebben we jongens die altijd de bal in de zestien kunnen brengen. Zwolle ging ook denken dat ze misschien wel wat meer konden halen dan een gelijkspel. Dan krijg je iets meer ruimte. Maar ook ik heb na rust een lange fase het gevoel gehad dat het er niet meer in zat en gehoopt dat het 1-1 zou blijven. We bleven erin geloven en scoren dan toch uiteindelijk de 1-2. Op een gegeven moment kun je niet meer van geluk spreken.''