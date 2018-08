De Jong schiet pover PSV in absolute slotfase voorbij PEC Zwolle

PSV-trainer Mark van Bommel voerde tegen PEC Zwolle één wijziging door in zijn basisopstelling; Pablo Rosario was niet helemaal fit, Dante Rigo - nog trefzeker tegen Fortuna - was zijn vervanger. Rigo en zijn teamgenoten liepen met shirts met de tekst 'Get well soon Ryan' het veld op, om aanwinst Ryan Thomas een hart onder de riem te steken. Hij raakte onlangs zwaar geblesseerd.



PSV begon moeizaam aan de wedstrijd. In de 1ste minuut haalde Jeroen Zoet PEC-spits Mike van Duinen neer en legde arbiter Björn Kuipers de bal terecht op de stip. Zoet zette het meteen recht door de strafschop knap te stoppen. PSV kreeg daarna langzaam maar zeker controle over de wedstrijd, zonder echt veel grote kansen te krijgen. In de 17de minuut was er een grote kans voor Denzel Dumfries, het lukte hem echter niet om de bal van dichtbij voor open doel binnen te werken.



Richting de rust werd PSV steeds gevaarlijker. In de 35ste minuut zette José Angeliño de bal voor op Hirving Lozano, die met een soort van halve omhaal de lat raakte. Even later was het wél raak, met Lozano nu in de rol van aangever. De Mexicaan legde de bal op het hoofd van Luuk de Jong, die Sepp van den Berg versloeg en hard raak kopte: 0-1. Het was de eerste treffer voor De Jong dit seizoen.



Na rust kwam PSV al snel in de problemen tegen PEC, dat agressiever was en ook het betere van het spel had. In de 48ste minuut kreeg Vito van Crooij alle tijd en ruimte om aan te leggen voor een schot, dat onhoudbaar was voor Zoet: 1-1. PSV zette daar bar weinig tegenover, Steven Bergwijn kon nog wel een keer op doel af, maar werd gestuit door Kenneth Paal - een huurling van PSV nota bene. Verder was het vooral PEC dat gevaarlijk was, de Zwollenaren vergaten echter de genadeklap uit de delen. Luuk de Jong deed dat aan de andere kant uiteindelijk wel; hij tikte de bal met zijn voet binnen en zorgde ervoor dat PSV na drie wedstrijden nog altijd de volle buit heeft.