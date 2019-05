De Jong tegen Cambuur gewoon op de bank: ‘Wat dacht je dan? Ik ben niet gek’

Als nummer zeventien van de eredivisie begint De Graafschap zondag in Leeuwarden tegen SC Cambuur aan de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. Drie dagen later is in Doetinchem de return. Het tweeluik is voor menigeen pikant gezien de situatie waarin De Jong verkeert, maar de joviale trainer ziet dat anders.



,,Ik ben een professionele trainer in het betaalde voetbal'', betoogde hij bij FOX Sports. ,,Tot 1 juli sta ik onder contract bij De Graafschap. Je denkt toch niet dat ik wil degraderen met deze club? Ik ben niet gek. Ik ga voor De Graafschap alles eruit halen wat erin zit. Met Cambuur ben ik totaal nog niet bezig.''